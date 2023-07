Beatrice Valli fa l'aperitivo con suo marito: è bufera sui social

Beatrice Valli ha deciso di concedersi un aperitivo insieme a suo marito, Marco Fantini, staccando per qualche ora dalla quotidianità familiare (ha 4 figli). La questione ha sollevato una vera e propria bufera sui social.

Beatrice Valli: l’aperitivo con il marito

Attraverso i social Beatrice Valli ha spesso condiviso dettagli e retroscena legati alla sua quotidianità e alla sua vita di mamma, e infatti la sua platea social conosce bene i retroscena su di lei e sui suoi quattro bambini. Nelle ultime l’influencer ed ex volto di Uomini e Donne ha deciso di concedersi un breve aperitivo solamente in compagnia di suo marito Marco e sui social in tantissimi l’hanno criticata aspramente affermando che avesse lasciato da soli i suoi figli. “E 4 figli a casa”, le ha scritto un utente, e ancora: “Il fotografo non manca mai… Ovvio”.

Beatrice Valli al momento non ha replicato alle numerose polemiche in circolazione e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà.

Beatrice Valli ha avuto le sue tre figlie femmine insieme a Marco Fantini e il suo figlio maggiore, Alessandro, insieme all’ex fidanzato, Nicolas Bovi. In questi anni l’influencer ha raccontato molti dettagli della sua vita privata attraverso i social e i fan non vedono l’ora di saperne di più.