Beatrice Valli in ospedale: la piccola Azzurra è caduta dalla bici mentre erano al parco.

Attimi di paura per Beatrice Valli: l’ex volto di Uomini e Donne è finita in ospedale a causa di una brutta caduta della figlia Azzurra. La bimba, fortunatamente sta bene, ma porterà per tutta la vita i segni dell’incidente al parco.

Beatrice Valli in ospedale per Azzurra

Beatrice Valli si stava godendo un pomeriggio al parco con i figli, quando la piccola Azzurra è caduta dalla bici senza pedali. L’ex volto di Uomini e Donne, visto che il sangue non smetteva di uscirle dal mento, ha portato la bimba in ospedale. Qui è stata medicata e poi dimessa, ma la paura vissuta in quegli attimi è stata tanta. Beatrice, via social, ha ammesso:

“Sono una mamma che difficilmente si impressiona ma in 10 anni che ho bambini, non mi è mai capitato di vedere un taglio così profondo e così grosso”.

L’incidente di Azzurra

La Valli ha raccontato su Instagram come si è svolto l’incidente di Azzurra. Ha dichiarato:

“Non so se ha preso un sasso o ha sterzato male, la bici si è ribaltata e gli occhiali che aveva gli sono andati sotto il mento che le ha procurato un brutto taglio. Sono andata subito in ospedale e avendo questa ferita profonda le hanno applicato una polvere che facesse smettere il sanguinamento e quando il chirurgo si è liberato le hanno applicato la colla per chiudere il tagli e dei punti fatti a cerotto. Ora la dobbiamo tenere monitorata ma se la cosa non migliora metteranno i punti quelli tradizionali”.

Per il momento, Beatrice non può fare altro che monitorare la piccola Azzurra.

Se la ferita non smetterà di sanguinare, la bimba dovrà mettere i punti tradizionali.

Marco Fantini fuori città per lavoro

A rendere più complicata la situazione è stata l’assenza di Marco Fantini, fuori città per lavoro. Beatrice, quindi, si è ritrovata a gestire la situazione da sola. Il papà di Azzurra, appena saputo che la figlia era in ospedale, ha mollato tutto ed è tornato a Milano.