"Bebe Vio si sposa": l'indiscrezione sulla campionessa e il suo fidanzato

Secondo indiscrezioni Bebe Vio sarebbe pronta a convolare a nozze con il suo fidanzato, il calciatore di calcio a otto Gianmarco Viscio.

Bebe Vio: l’indiscrezione sulle nozze

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete Bebe Vio sarebbe pronta a convolare a nozze con Gianmarco Viscio. I due sono stati avvistati per la prima volta insieme durante l’estate, e hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata. Il settimanale di Alfonso Signorini ha fatto però sapere che la campionessa e il suo fidanzato sarebbero pronti a convolare a nozze e che loro stessi avrebbero confessato ai loro amici più cari di voler diventare presto marito e moglie. Per il momento né Bebe Vio né Viscio hanno confermato o smentito l’indiscrezione, e i fan sono impazienti di saperne di più.

Gianmarco Viscio è un giocatore dilettante di calcio a otto, nel 2020 era in una squadra di serie B, il George Best Team. In tanti si chiedono se al suo fianco la campionessa di scherma abbia trovato finalmente l’amore. Bebe Vio è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e non ha mai parlato apertamente delle sue storie sentimentali. Lei e Viscio sono stati avvistati per la prima volta insieme durante un loro aperitivo al tramonto.