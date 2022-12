Belen e Stefano, amore a gonfie vele: la dedica della showgirl via social

La passione sembra essere alle stelle tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e, nelle ultime ore, la showgirl ha scritto una romantica dedica a suo marito.

Belen Rodriguez: la dedica a Stefano De Martino

Belen Rodriguez ha seguito da casa Bar Stella e, al termine della puntata dello show condotto da suo marito, ha scritto una romantica dedica proprio a Stefano e l’ha condivisa via social: “Hai illuminato ancora una volta il bar di tuo nonno, e con questo non aggiungo altro. Orgogliosa della tua essenza”, ha scritto, più felice e orgogliosa che mai. I due sono tornati insieme all’inizio del 2022 e questa volta, insieme a loro e a Santiago, sarebbe stata presente anche la piccola Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto insieme a Antonino Spinalbese durante la sua seconda separazione da Stefano.

Nonostante i tira e molla avuti in passato sembra che questa volta i due abbiano ritrovato la serenità, e la stessa showgirl argentina ha detto di provare profonda ammirazione per Stefano per via del suo comportamento.

“Mi sono concessa la possibilità di ri-darmi un’altra possibilità che non è andata a buon fine, anche se all’inizio ci ho sperato. Poi ho re-incontrato Stefano che, in realtà, c’è sempre stato”, ha confessato la showgirl argentina, e ancora: “Per lui non era facile, perché, quando è tornato, io avevo avuto un figlio da un’altra persona.

E rientrare nella mia vita comprendeva accettare una figlia non sua. Solo per questa motivazione, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. Per me è incredibile quello che è riuscito a fare”.