Belen e Stefano in crisi? La madre della showgirl rompe il silenzio

Da settimane Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno smesso di mostrarsi insiemee sui social habbo iniziato a circolare voci in merito a una presunta nuova crisi tra i due, presto smentite dalla madre della showgirl Veronica Cozzani.

Belen Rodriguez e Stefano: la presunta crisi

Negli ultimi anni la storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata caratterizzata da frequenti tira e molla e così, dopo aver smesso di vederli insieme sui social, in molti si sono allarmati pensando a una nuova rottura tra i due. A smentire la questione ci ha pensato in queste ore la madre della showgirl, Veronica Cozzani, che ha postato sui social una foto in cui si vede sua nipote Luna Marì con la maglia dell’Argentina e, alle sue spalle, Stefano De Martino seduto in salone.

Il ballerino sarebbe dunque ancora nella casa della showgirl argentina e, nonostante i due continuino a mantenere il massimo riserbo, la loro storia procederebbe serenamente.

Oggi i due sembrano aver trovato un nuovo equilibrio l’uno accanto all’altra e ovviamente insieme al figlio Santiago e alla piccola Luna Marì (nata dall’unione avuta da Belen e Antonino Spinalbese). Per il momento la coppia ha preferito glissare alle domande in merito al possibile arrivo per loro di una terza cicogna e la showgirl continua a proteggere la sua vita privata e quella della sua famiglia.

“Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere”, ha dichiarato Belen sulla sua separazione dal ballerino.