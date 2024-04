Ospite di Stasera c’è Cattelan, Belen Rodriguez ha confessato di aver abbandonato la chat delle mamme della scuola di suo figlio Santiago. La showgirl argentina, senza peli sulla lingua, ha spiegato il motivo.

A distanza di tanti mesi dalla sua ultima apparizione televisiva, Belen Rodriguez ha partecipato a Stasera c’è Cattelan. Nel corso della chiacchierata con il conduttore, la showgirl argentina ha confessato di aver abbandonato la chat delle mamme. Perché lo ha fatto?

“Come va con gli altri genitori, le altre mamme… sei anche tu nel tunnel infinito delle chat della mamme, dei genitori, della scuola?“, ha chiesto Cattelan. Belen, senza peli sulla lingua, ha risposto:

La Rodriguez è scoppiata a ridere e ha spiegato che ha lasciato la gestione della chat delle mamme a sua madre Veronica.

Belen, sempre parlando della chat delle mamme della scuola di suo figlio Santiago, ha spiegato di aver ceduto la gestione del pargolo alla madre Veronica Cozzani. Ha dichiarato:

“Così io ho deciso di non esserci, c’è mia madre, ti ringrazio tantissimo per quello che fai per me. C’è lei? Sì, credo di sì, non chiedo molto, perché me ne vergogno un po’ di non esserci, però non fa parte di me. Io sono un po’ anarchica in questo, nell’allevamento dei figli”.