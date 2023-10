"Belen ha lasciato i figli e si è trasferita a Brescia": l'indiscrezione

Da settimane Belen Rodriguez è assente dai social e, secondo indiscrezioni, si sarebbe trasferita a Brescia dal nuovo fidanzato.

Belen Rodriguez a Brescia

Da settimane Belen non appare sui social e, inoltre, i suoi due figli sono stati avvistati spesso in compagnia dei nonni e dei rispettivi padri (Antonino Spinalbese e Stefano De Martino). Nelle ultime ore Deianira Marzano ha fatto sapere che una fonte anonima le avrebbe riferito che la showgirl da circa un mese si troverebbe a Brescia insieme all’attuale compagno, Elio Lorenzoni, e che ogni weekend si riunirebbe con i genitori per poter stare insieme ai figli. La questione al momento resta senza conferme e in tanti si chiedono se la showgirl argentina – che ha rinunciato alle sue ultime ospitate tv per dei non meglio precisati problemi di salute – romperà il silenzio in merito alla questione.

Nei suoi ultimi scatti sui social Belen Rodriguez è apparsa visibilmente dimagrita, motivo per cui molti credono che non stia bene. Quest’estate la showgirl ha dovuto affrontare la sua terza separazione da Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago. I due non hanno chiarito pubblicamente i motivi della loro separazione e i fan sono impazienti di saperne di più.