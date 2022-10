Belen, il retroscena su De Martino: “Ho la conferma di amarlo davvero”

Belen Rodriguez ha svelato alcuni retroscena sulla sua rottura da Stefano De Martino e sul loro ritorno di fiamma.

Belen Rodriguez è tornata a parlare dell’amore che la lega a suo marito, Stefano De Martino, con cui sembra aver finalmente ritrovato la felicità.

Belen Rodriguez: il retroscena su Stefano De Martino

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non è stata tutta rose e fiori: dopo il colpo di fulmine sbocciato a Amici i due si sono sposati e hanno avuto un figlio, Santiago, e a seguire si sono lasciati.

Dopo un primo ritorno di fiamma nel 2019 la coppia si è separata di nuovo nel 2020, e Belen ha avuto una figlia (Luna Marì) insieme ad Antonino Spinalbese. A seguire la coppia è tornata di nuovo insieme nel 2021, e oggi sembrano essere più felici che mai. In merito alla loro storia, la stessa Belen ha svelato a Verissimo alcuni retroscena:

“La prima volta non è andata, dopo la seconda volta che ci siamo lasciati per lui non è stato facile perché io ho avuto una figlia da un’altra persona (Antonino Spinalbese, ndr).

Lui però ha accettato il tutto. E solo per aver accettato ciò, per me lui ha vinto. Lo stimo molto. Con molta cautela abbiamo ricominciato a frequentarci fuori casa. Per un po’ lo abbiamo tenuto nascosto e poi ci hanno scoperto”, ha affermato, e ancora: “Siamo riusciti a stare separati per poco tempo alla fine della fiera. Tante volte mi sono pronunciata con buoni propositi. Ce la viviamo con più riservatezza e maturità, abbiamo più consapevolezza.

Ho ora un’ulteriore conferma di amarlo davvero tanto. Se ci siamo riscelti, vuol dire che c’è tanta sostanza”.