Belen in bikini a Montevideo: le foto infiammano i social

Belen Rodriguez si sta godendo un periodo di meritata vacanza a Montevideo in compagnia dell’amica Patrizia Griffini e sui social ha sedotto i fan con i suoi sensuali bikini.

Belen Rodriguez a Montevideo

Belen Rodriguez è più bella e seducente che mai e durante la sua vacanza sotto il sole di Montevideo non ha mancato di conquistare i fan con alcune foto provocanti in costume da bagno (tutti rigorosamente della sua linea, Mefui).

La showgirl è partita in compagnia dell’amica Patrizia Griffini e senza i due figli, Santiago e Luna Marì, rimasti con il resto della famiglia.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Da alcuni mesi a questa parte la showgirl sarebbe tornata ad essere single dopo la fine della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, padre della sua seconda bambina, Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio.

Non è chiaro perché i due si siano detti addio e per il momento Belen ha preferito non rompere il silenzio sulla questione, nonostante in tanti siano in attesa di saperne di più.

Belen Rodriguez: l’amore

Quella con Antonino Spinalbese sembrava una storia destinata a durare e la showgirl e l’hair stylist milanese avevano vissuto un vero e proprio colpo di fulmine. Pochi mesi dopo il loro primo avvistamento insieme a Ibiza, avevano annunciato di essere in attesa del loro primo figlio e, appena un anno più tardi, è venuta al mondo la piccola Luna Marì.

Nelle ultime settimane si è sparsa la voce che tra i due possa aver causato la rottura un tradimento, anche se la questione non è mai stata confermata dai due diretti interessati. Poco prima di partire in compagnia dell’amica Patrizia Griffini, nota come La Pettinose, Belen aveva proprio affermato di essere convinta di avere le corna. La showgirl si sarà riferita a Antonino o a qualche altro suo ex?