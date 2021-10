Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: rivelazioni bollenti sulla “crisi nera” che riguarderebbe la coppia

I rumors su un'eventuale crisi tra Belen e il giovane compagno sembrano confermati: le ultime novità sulla bufera sentimentale della coppia

La storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese pareva procedere a gonfie vele, soprattutto dopo la nascita della piccola Luna Marì. La coppia si era mostrata più innamorata che mai sui social durante l’estate, tuttavia da qualche tempo non si sono più visti foto o video di loro due insieme.

Rumors sempre più insistenti parlano dunque di una “crisi nera” in atto, seguendo la bomba sganciata qualche ora fa da Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli.

Belen e Antonino in crisi?

Come detto, nelle ultime settimane i fan di Belen e Antonino hanno notato alcuni cambiamenti considerevoli. I due hanno difatti smesso di condividere foto di coppia sui rispettivi profili social, cosa che prima avveniva molto di frequente. Tale elemento ha pertanto destato qualche sospetto, anche se molti hanno supposto che i due volesse solo ritagliarsi qualche momento per sé, senza condividerlo con i follower.

Spesso al centro dei gossip fin dalla loro conoscenza circa un anno fa, le notizie su Belen e Antonino si sono accentuate soprattutto nel momento in cui la showgirl ha annunciato ufficialmente di essere rimasta incinta per la seconda volta. Come sappiamo, la presentatrice argentina, che ha festeggiato lo scorso 20 settembre 37 anni, è infatti già mamma di Santiago, nato 8 anni fa dalla relazione con Stefano De Martino.

L’ultima foto insieme ad Antonino Spinalbese apparsa sulla pagina Instagram di Belen risale proprio al giorno del suo compleanno. Non resta dunque che attendere eventuali novità per capire cosa stia davvero succedendo tra loro.