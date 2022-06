Belen Rodriguez e Stefano De Martino, "finalmente il bacio": la foto fa impazzire i fan.

A distanza di qualche mese dalle prime paparazzate che documentavano il ritorno di fiamma, Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci regalano il primo bacio. I due sono stati pizzicati al parco, mentre si scambiano un tenero kiss sulle labbra.

Belen e Stefano, arriva il bacio: la foto

Qualche mese fa, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati pizzicati per la prima volta insieme. In un lampo i fan hanno iniziato a gridare al ritorno di fiamma, chiedendo ai loro beniamini di raccontare qualcosa in più su questo riavvicinamento. La showgirl argentina ha confermato la relazione durante una puntata de Le Iene e nel corso di un’intervista a Verissimo, ma ha centellinato le parole. Stefano, dal canto suo, ha risposto con ironia ad ogni domanda inerente la sua vita privata.

A distanza di qualche tempo abbiamo finalmente il primo bacio.

Il primo bacio tra Belen e Stefano

A immortalare il primo bacio tra Belen e Stefano sono stati i paparazzi del settimanale Chi, che hanno beccato i piccioncini al parco. La Rodriguez e De Martino sono seduti su una panchina e con loro, ovviamente, c’è anche Santiago. “Finalmente il bacio. Un nuovo giuramento d’amore“, si legge sulla rivista di Alfonso Signorini.

Belen e Stefano: l’amore trionfa

La storia d’amore tra Belen e Stefano è iniziata circa dieci anni fa, quando si sono incontrati ad Amici di Maria De Filippi. Poco dopo si sono sposati ed è nato il piccolo Santiago. Quando il bimbo era ancora piccolo, però, è arrivato l’addio. La Rodriguez ha avuto altre relazioni, mentre De Martino ha collezionato flirt di poco conto. Nel 2019 c’è stato il primo ritorno di fiamma, che è durato solo qualche mese.

Adesso i due hanno deciso di riprovarci ancora una volta perché “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano“.