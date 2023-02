Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo in crisi? Sono settimane che circolano voci del genere, ma ora la showgirl argentina ha deciso di replicare a queste voci, con un post sui social.

Belen Rodriguez, la reazione alle voci di una crisi con Stefano De Martino

Nelle ultime settimane hanno iniziato a circolare diverse voci su una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In realtà, sembra che le cose tra di loro stiano continuando ad andare per il meglio. I due stanno di nuovo portando la fede al dito e Belen ha deciso di smentire queste voci con un post su Instagram.

Hanno trascorso una giornata insieme, Belen e Stefano, con il figlio Santiago. Negli ultimi tempi le foto condivise dalla conduttrice non includevano Stefano De Martino, erano più incentrate sul suo lavoro e sui suoi figli. La showgirl ha condiviso su Instagram alcune foto. Una di lei con un look casual, una in cui si nota che accanto a lei c’è Stefano De Martino, e una con Santiago. I fan hanno subito voluto far notare a Belen quanto sia felice ogni vosta che è con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi?

Per oltre due settimane, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno preferito non replicare alle notizie sulla presunta crisi. La showgirl negli ultimi tempi ha chiesto ai paparazzi di poter avere un po’ più di privacy, visto che la seguono anche quando va al parco con la piccola Luna Marì. Le voci sulla presunta crisi sono nate dopo l’ospitata di Stefano a C’è posta per te.

In quella serata i fan hanno notato che Belen non ha pubblicato niente per supportarlo e questo ha fatto venire dei dubbi. In realtà, probabilmente tra i due non c’è stata nessuna crisi, ma solo il grande bisogno di proteggere la loro privacy.