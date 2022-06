Belen Rodriguez, la showgirl non gradisce le ultime voci sul suo conto: “Blablabla”

Il mormorio di Belen non lascia dubbi. Alla showgirl non piacciono gli ultimi gossip che la riguardano.

“Blablabla e ancora Blablabla…”, così la showgirl argentina Belen Rodriguez che, in un post sui social ha espresso con un certo fastidio quanto certe voci che circolano in rete siano a lei poco gradite. Si tratta di rumors che riguardano sia la sfera privata che professionale.

Uno degli ultimi esempi è legato a voci di un suo “divorzio” dal gruppo del biscione, un rumor che, a quanto pare, sarebbe privo di fondamento. Recentemente inoltre Antonino Spinalbese ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sulla rottura con la ex compagna.

Belen Rodriguez, le voci sull’addio a Mediaset: cosa c’è di vero?

Tutto è partito da una notizia lanciata da Dagospia. Secondo lo scoop diffuso dal noto sito pare che Belen possa approdare prossimamente a Discovery. Lì starebbe l’inganno. Sembra infatti che quanto proposto da Discovery non vada ad ostacolare i progetti in essere con Mediaset come Le Iene e Tu si que vales.

Antonino Spinalbese al Gf Vip?

Per ciò che riguarda invece l’ex compagno di Belen, Antonino Spinalbese, pare che quest’ultimo sia uno dei candidati della nuova edizione del Grande Fratello VIP che prenderà il via nei prossimi mesi, una partecipazione che non sarebbe gradita dalla showgirl per via della tenera età della figlia. Lo stesso Spinalbese aveva dichiarato in una intervista rilasciata a Chi che auspicava che il legame ritrovato tra Belen e Stefano De Martino possa durare a lungo.