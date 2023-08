Belen Rodriguez è stata pizzicata al pronto soccorso con il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. La showgirl argentina, a quanto pare, non ha diritto alla privacy neanche quando di mezzo c’è la salute.

Belen Rodriguez pizzicata al pronto soccorso con il nuovo fidanzato

Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, Belen Rodriguez si è recata in pronto soccorso con il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. Secondo la fan dell’esperta di gossip, che ha anche immortalato la showgirl argentina all’interno del nosocomio, l’ex moglie di Stefano De Martino si è recata in ospedale per un problema del suo principe azzurro.

Perché Belen ed Elio erano al pronto soccorso?

Questo il messaggio arrivato a Deianira:

“Lavoro al Pronto Soccorso a Porto Viro e oggi è venuta Belen perché Elio ha la febbre da giorni. Ecco la prova. Non pubblicare la foto per favore perché è con un mio collega”.

La Rodriguez, quindi, sarebbe andata in ospedale a Porto Viro, in provincia di Rovigo, perché il nuovo fidanzato ha la febbre da giorni.

La privacy non esiste più, neanche al pronto soccorso

Ammesso che la segnalazione arrivata a Deianira sia vera, una riflessione è d’obbligo: possibile che, nemmeno al pronto soccorso, esista più la privacy? Belen e il nuovo fidanzato sono stati immortalati e, fortunatamente, la foto non è stata pubblicata. Eppure, questa morbosità è inquietante, davvero inquietante.