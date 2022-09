Belen Rodriguez racconta il primo giorno di scuola di Santiago

La pausa estiva dalle lezioni è finita, o almeno lo è per Santiago: il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tornato oggi a scuola

Sono finite le vacanze estive per il piccolo Santiago: il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tornato oggi a scuola. Con il padre impegnato sul red carpet del Festival di Venezia, a portarlo a scuola ci ha pensato mamma Belen, che ha immortalato il momento con alcuni scatti postati sul suo profilo di Instagram.

Santiago torna a scuola: l’inizio del nuovo anno scolastico

Santiago ha riniziato oggi 1 settembre, le sue lezioni a scuola. Il primogenito di Belen, che con tutta probabilità frequenta una scuola privata, ha già terminato le sue vacanze estive. Come sappiamo, nel caso degli istituti privati il calendario delle lezioni è leggermente diverso rispetto a quello degli istituti pubblici, i quali solitamente riaprono le loro porte solo a metà settembre.

Il piccolo Santiago ha dovuto, quindi, salutare l’estate un po’ prima rispetto alla maggioranza dei suoi coetanei.

Le foto sui social postate da mamma Belen

Ad accompagnare Santiago a scuola, ci ha pensato direttamente mamma Belen, che ha postato nelle storie Instagram una foto del figlio in macchina, con la dicitura: “Santi’s first day school“. Il piccolo, vestito con una semplice magliettina bianca e dei jeans, all’insegna dell’assoluta comodità, non si è mostrato molto sorridente all’idea di dover tornare a scuola.