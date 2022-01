Belen torna insieme a Stefano? Il post fiume sui social

Belen Rodriguez ha scritto un post criptico sui social dopo che numerose indiscrezioni hanno iniziato a travolgere la sua vita privata.

Da giorni circolano indiscrezioni su un presunto ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino e sulla fine della storia d’amore tra la showgirl e Antonino Spinalbese. Quasi a volersi confessare con i fan, Belen ha scritto un lungo post in cui ha deciso di fare chiarezza su quelli che sarebbero i suoi sentimenti.

Belen Rodriguez: il post di sfogo

Attraverso i social Belen Rodriguez ha condiviso con i fan un lungo post dove è parsa fare riferimento ai recenti e numerosi gossip che hanno travolto la sua vita privata, dal presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino alla definitiva fine della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese (con cui a luglio 2021 ha avuto la sua seconda figlia, Luna Marì).

“E’ bellissimo riconoscere che ci sono persone con cui diventare migliori, eppure, nonostante questo, è importante non perdere di vista noi stessi, la nostra forza, la nostra unicità, i nostri sogni e la nostra speciale natura, che, seppur strana, ci permette di essere chi siamo nel profondo.

Che strano quello che succede”, ha scritto la showgirl nel messaggio criptico condiviso via social, e che non ha fatto altro che aumentare interrogativi nella mente dei fan.

Belen Rodriguez e Stefano: le indiscrezioni

Belen è stata avvistata in compagnia di Stefano De Martino più volte nelle scorse settimane e, secondo una delle indiscrezioni più insistenti, i due sarebbero tornati insieme. La showgirl avrebbe trascorso con l’ex marito e i due figli anche le feste di Natale mentre Antonino, secondo indiscrezioni, starebbe facendo vita da padre single.

Belen Rodriguez: la vita privata

La showgirl era tornata insieme al suo ex marito già nel 2019 ma l’unione tra i due si era conclusa in un nulla di fatto nel 2020, anno in cui Belen ha incontrato per la prima volta Spinalbese. Dopo cinque mesi d’amore la showgirl e l’hair stylist hanno annunciato di essere in attesa di una bambina, ma anche in questo l’amore era destinato a sfumare (e infatti nelle scorse ore Belen ha confermato di essere single).