“Belen Rodriguez sta tornando con De Martino”: lo scoop

Ritorno di fiamma in atto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Tutto quello che c'è da sapere.

Uno dei paparazzi che ha sorpreso insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino nei giorni scorsi ha rivelato che i due starebbero per tornare insieme.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il ritorno di fiamma

Il fotografo Andrea Franco Alajmo è stato ospite di Federica Panicucci e si è detto convinto che, molto presto, Belen Rodriguez e Stefano De Martino annunceranno il loro ritorno di fiamma.

“La nostra Belen Rodriguez ha ricominciato a frequentarsi con il suo ex marito Stefano De Martino. Ormai da tre settimane. E non per il figlio. Quindi Belen sta tornando col suo ex marito”, ha dichiarato.

Nei giorni scorsi la showgirl argentina è stata paparazzata proprio in compagnia dell’ex marito, che era andata a prenderla all’aeroporto di Malpensa dopo il suo viaggio in Uruguay insieme a Patrizia Griffini. Secondo indiscrezioni inoltre Belen e l’ex marito avrebbero troscorso insieme anche le feste di Natale.

Belen Rodriguez: Antonino Spinalbese

Nessuna traccia invece di un contatto tra la showgirl e Antonino Spinalbese, il giovane hair stylist milanese con cui lei ha fatto coppia fissa durante il 2021 e per buona parte del 2020. I due si erano messi insieme poco tempo la rottura avvenuta tra Belen e Stefano De Martino (a ridosso del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus). Il 12 luglio 2021 erano diventati genitori della piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez: la vita privata

Belen al momento ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e non ha confermato né smentito le voci in circolazione. La showgirl nelle ultime ore ha però confermato di essere tornata single. Mentre parlava con il figlio Santiago infatti ha detto: “Ora che mamma è single… almeno c’è un uomo che cucina”. Non è chiaro perché lei e Antonino Spinalbese si siano detti addio e al momento la piccola Luna Marì è rimasta a vivere con Belen.