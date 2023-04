Belgio, coniglietti Pasquali sequestrati in aeroporto: erano a base di Mdma

Droga in aeroporto in Belgio: trovati 1,8kg di coniglietti di cioccolato composti di Mdma

Sembravano dei coniglietti di cioccolato, ma in realtà erano fatti di Mdma: l’illecito è stato scoperto all’aeroporto di Bruxelles, in Belgio.

Coniglietti di Mdma sequestrati all’aeroporto di Bruxelles

Sembravano tre semplici coniglietti Pasquali di cioccolato, ma la realtà era ben diversa. Infatti, i “dolciumi” sequestrati dalle autorità doganali dell’aeroporto di Bruxelles all’interno contenevano Mdma, volgarmente conosciuta come “ecstasy”, una droga sintetica.

«I finti coniglietti di cioccolato sono stati scoperti in un pacco postale inviato da un indirizzo falso in Belgio verso un immobile privato in Australia».

Queste le parole di Florence Angelici, portavoce della sezione finanze del Servizio pubblico federale belga.

Le dinamiche del sequestro

Il protagonista del sequestro è l’agente doganale Pol Meuleneire, che ha scoperto la droga utilizzando la spettroscopia Raman: una tecnica in grado di identificare le sostanze in base al loro contenuto chimico. Così è stato possibile identificare come i dolci finti – dal peso totale di 1,8 chili – fossero composti interamente di droga.

In Belgio casi simili accadono piuttosto spesso. Questo perché il Paese è conosciuto come “la porta d’ingresso” in Europa per la cocaina latinoamericana, e ora anche per le droghe sintetiche. Spesso queste sostanze vengono prodotte in laboratori illegali e impianti farmaceutici nascosti nel Paese, e spedite in tutto il mondo.