Belluno, bambino disperso a Sant’Anna di Tambre: le ricerche non si fermano

Si cerca incessantemente anche nella notte un bambino di 9 anni scomparso a Sant'Anna di Tambre. ll bimbo ha fatto perdere ogni sua traccia.

È scomparso facendo perdere le sue tracce un bambino di appena 9 anni e risultato disperso dal tardo pomeriggio di venerdì 24 giugno. Stando a quanto si apprende il bambino si trovava con il padre non molto distante da Sant’Anna di Tambre nel bellunese.

Le ricerche proseguono nella notte.

Belluno, bambino di 9 anni disperso: la vicenda

Sono ancora poche le notizie che abbiamo a nostra disposizione. Stando a quanto si apprende pare che il padre del bimbo si fosse fermato per leggere una tabella quando il piccino è sparito. I due che si trovavano in zona per un’escursione sul Col Indes. provengono dal veneziano dove risiedono.

I soccorsi proseguono disperati

Nel frattempo, le operazioni di soccorso vanno avanti senza sosta senza tuttavia aver dato l’esito sperato.

Ad intervenire sul posto oltre ad un elicottero anche due droni che stanno seguendo l’area dall’alto. Presenti inoltre i soccorritori con le unità cinofile.