Benedetta Rossi dopo l’intervento: i primi passi in ospedale

Benedetta Rossi si è sottoposta ad un intervento alla schiena, che ha superato con grande forza. La foodblogger ha iniziato a fare i primi passi in ospedale, cercando di rimettersi in forza. Il marito Marco Gentili ha condiviso i video su Instagram, per mostrare ai follower i progressi della moglie. La donna stava rimandando l’intervento da troppo tempo, ma ora tutto è passato e deve pensare solo a riprendersi al meglio.

Benedetta Rossi dopo l’intervento: le sue condizioni di salute

Benedetta Rossi è molto seguita sui social, per questo sta continuamente aggiornando i suoi follower sulle sue condizioni di salute, anche grazie al marito Marco Gentili. La donna ha finalmente fatto i suoi primi passi in ospedale, segno che tutto è andato per il meglio. Lo ha annunciato lei stessa con un post su Instagram, in cui ha mostrato il suo sorriso dopo l’intervento.

“È andata! L’intervento è riuscito! Io sto bene…ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento” ha scritto su Instagram.

Benedetta Rossi dopo l’intervento: pronta a tornare

Benedetta Rossi ha superato l’intervento alla schiena e ora inizia a fare riabilitazione, cercando di fare i suoi primi passi, come si vede nei video condivisi su Instagram. Ci vorrà sicuramente del tempo per tornare alla perfetta forma di prima, ma è sicuramente pronta a tornare dietro ai fornelli, per stupire come sempre tutti i suoi fan.