Benedetta Rossi, il video commuove i fan: “Ci manca tantissimo”

Benedetta Rossi ha postato sui social un commovente messaggio dedicato al suo cane, Nuvola, scomparso qualche tempo fa.

Benedetta Rossi: il messaggio per il cane

Con un post via social Benedetta Rossi ha voluto ricordare il suo fidato amico a quattro zampe, Nuvola, scomparso alcuni mesi fa dopo aver combattuto contro un brutto male.

“Abbiamo ritrovato un video di un anno fa in cui Nuvola guardava l’arcobaleno e sembrava così sereno”, ha scritto la famosa food blogger, e ancora: ” ci manca tantissimo”. In tanti sui social si sono stretti attorno a Benedetta Rossi e a suo marito, Marco Gentili, che sui social hanno condiviso il dolore per la scomparsa del loro amico a quattro zampe.

“Se ne è andato per una brutta malattia che nelle ultime settimane si era molto aggravata.

Per questo motivo siamo stati e staremo ancora per qualche giorno in silenzio, nel rispetto del dolore di tutta la famiglia”, aveva scritto Benedetta Rossi via social, annunciando la scomparsa del suo adorato cane.

Benedetta Rossi: la vita privata

Benedetta Rossi è sposata con Marco Gentili da oltre 10 anni. I due hanno dato vita insieme a L’Agriturismo La Vergara e insieme coltivano anche il grande amore per la cucina.

La coppia non ha figli, ma da sempre ha una passione sfegatata per gli animali: dopo la scomparsa del loro cane Nuvola i due hanno adottato un altro cucciolo, Cloud.

Benedetta Rossi: le promesse di matrimonio

Benedetta Rossi e Marco Gentili sono sempre stati molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata e sui social i due hanno sempre preferito non rivelare troppo del loro privato. Benedetta Rossi ha però parlato in passato della gioia con cui, per i loro 10 anni di matrimonio, lei e Marco Gentili hanno rinnovato le promesse con un’intima cerimonia alle Hawaii. “Al tramonto abbiamo rinnovato le nostre promesse di matrimonio…ci siamo emozionati come 10 anni fa”, aveva scritto via social, confessando qualche retroscena ai fan.

Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno molte passioni e obiettivi comuni, ma senza dubbio quello che li unisce di più è l’amore per la natura e per la buona cucina. Marco sarebbe il primo a provare i manicaretti preparati da Benedetta (e che l’hanno resa una vera e propria star sui social!)