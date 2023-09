Benedetta Scuderi asfalta Giambruno in diretta: "Se non fosse uscita di notte...

Benedetta Scuderi asfalta Giambruno in diretta: il video diventa virale, così come l'espressione di Andrea.

Benedetta Scuderi, attivista dei Verdi, ha letteralmente asfaltato Andrea Giambruno. Il tutto è andato in scena durante il programma Diario del Giorno e il video del momento è diventato virale.

A distanza di qualche giorno dalla polemica sulle frasi di Andrea Giambruno sugli stupri, il conduttore è stato asfaltato in diretta da Benedetta Scuderi. L’attivista dei Verdi, candidata alla Camera per l’Alleanza Verdi Sinistra e portavoce della Federazione dei Giovani Verdi europei era in diretta per parlare dell’uccisione dell’orsa Amarena e ne ha approfittato per lanciare una frecciatina al compagno di Giorgia Meloni.

L’intervento di Andrea Giambruno

Giambruno ha introdotto l’argomento prendo spunto dalle parole di Roberto Saviano:

“Nelle ultime ore è stata un’altra polemica politica. Ecco la pagina di giornale con le parole di Roberto Saviano. Lui dice che di fatto la politica è responsabile di quanto accaduto e tira in ballo la legittima difesa. Cioè, si è sparato perché questo governo – secondo appunto lo scrittore – sarebbe il primo a fomentare l’animus pugnandi di coloro che vogliono farsi giustizia da soli. Ecco che lui dice ‘l’orsa Amarena si è fidata dell’animale più crudele, l’uomo. La colpa è di coloro che hanno propagandato la legittima difesa‘. Benedetta Scuderi è così? Quindi è colpa di questo governo se quest’uomo ha sparato all’orsa?”.

La replica di Benedetta Scuderi

Benedetta Scuderi ha replicato:

“Potremmo dire che è responsabilità dell’orsa perché se non fosse uscita di notte da sola non avrebbe incontrato il cacciatore, o il lupo, e quindi queste cose non sarebbero successe”.

Le parole dell’attivista hanno fatto impazzire il popolo social, così come la faccia di Giambruno.