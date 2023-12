Il costo medio della benzina ha raggiunto il livello più basso del 2023, ma gli operatori del settore mettono in guardia sull’interpretazione ottimistica, La situazione attuale è principalmente determinata dalla riduzione della domanda di petrolio e dei suoi derivati raffinati.

Benzina ai minimi storici: al di sotto di 1,8 euro al litro

Il prezzo medio nazionale della benzina in Italia è sceso al di sotto di 1,8 euro al litro, raggiungendo il minimo annuale secondo i dati dell’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, come riportato da Staffetta Quotidiana. Anche il gasolio ha registrato un calo, attestandosi ai livelli di fine luglio-inizio agosto.

Benzina 2023: il prezzo più basso dall’inizio dell’anno

La benzina self service è ora a 1,798 euro/litro, mentre il diesel self service è a 1,773 euro/litro. Eni ha ridotto i prezzi consigliati di benzina e gasolio di un centesimo al litro, mentre Ip ha registrato un ribasso. Negli impianti serviti, la benzina costa in media 1,940 euro/litro, mentre il diesel è sceso a 1,914 euro/litro. Il Gpl servito è a 0,719 euro/litro, il metano a 1,455 euro/kg, e il Gnl a 1,411 euro/kg.