BEONIX 2023: cinque artisti da non perdere

Dal 22 al 24 settembre a Limassol, nell’incantevole isola di Cipro, torna BEONIX, il festival di musica elettronica più importante dell’isola. Nel suggestivo distretto vinicolo di EKTO, nei pressi di Limassol nel festival di tre giorni vi saranno oltre 50 DJ: una programmazione sontuosa con artisti del calibro di Black Coffee, Paul Kalkbrenner, Maceo Plex e Stephan Bodzin (in esibizione live). Sul palco principale, i talenti Kosta Kritikos e Lewis Fautzi si uniranno a una straordinaria line-up che include anche Joplyn, Luna Semara (live), Fiona Kraft, Innellea e Kadosh. Nel frattempo, il palco Hangar, dedicato alle sonorità elettroniche più intense, darà il benvenuto ad artisti come Andata, Dalton, Carbon (in versione live), SUZé, Argy K, Antony K e Baroque, oltre a Joyhauser e Oliver Huntemann.

Chi pensava che la stagione dei festival fosse conclusa, si sbaglia: come sottolineano gli organizzatori di BEONIX, “solitamente, la festival season termina ad agosto, ma le favorevoli condizioni climatiche di Cipro ci consentono di estenderla fino alla fine di settembre. Vogliamo invitare le persone a venire sull’isola, rilassarsi vicino al mare durante il giorno e ballare con noi per tutta la notte”. BEONIX non è infatti solo musica: l’edizione 2023 del festival sarà incentrata sul tema dell’esplorazione di nuovi territori, e si prefigge di “integrare la ricca storia dell’isola con tecnologie immersive e installazioni d’arte”.

Un’occasione dunque per conoscere Cipro e in particolare la località di Limassol: la città è animata da eventi culturali e culinari e, lontani dall’alta stagione turistica di agosto, per i festival goers sarà possibile esplorare i siti storici, come le antiche rovine di epoca greca e il Castello di Limassol ove, secondo la tradizione, si sarebbe sposato Riccardo Cuor di Leone con Berengaria di Navarra nel XII secolo. I veri cuor di leone sono però gli appassionati di musica elettronica per cui l’estate non è conclusa, e che da tutta Europa arriveranno a Limassol per l’edizione 2023 di Beonix: come di consueto, notizie.it ha scelto per loro i cinque artisti da non perdere.

KARLA BLUM

Karla è una DJ e produttrice nata e residente a Berlino: il suo primo set si è tenuto al famoso Ritter Butzke, una ex fabbrica nel quartiere di Kreuzberg. Nonché l’ultimo: il due settembre, Karla Blum si è infatti esibita nel club di Ritter Strasse in compagnia dei Teenage Mutants. Profondamente impegnata nello sviluppo del suo stile musicale, Karla ha un calendario sempre più fitto di performance in tutta Europa. Oltre ai suoi DJ set a base di tanti bpm, Karla è spesso in studio per dedicarsi alla produzione: il suo ultimo brano, “Never Be The Same” uscito quest’anno per Senso Sounds, conta prestigiosi remix firmati da Kaspar e Maksim Dark.

FIONA KRAFT

Fiona Kraft è una DJ e produttrice nata in Francia ma di stanza in Spagna. La sua vena artistica e la necessità di esprimersi l’hanno condotta verso la produzione musicale, e nel 2019 ha fatto il suo debutto con il singolo “Arenaz”. Nel 2021, il suo brano “Nomad” ha ricevuto una grande accoglienza da pubblico e critica, e financo da un grandissimo artista come Black Coffee. L’anno scorso, la sua musica l’ha portata in giro per il mondo, con esibizioni in 15 diversi paesi tra Asia, Europa e Sud America. Nel corso degli anni, Fiona Kraft ha sviluppato uno stile distintivo, unendo le sonorità dell’afro-house con ritmi progressivi serrati. Dai suoni della Melodic Techno fino all’Afrohouse, i suoi mix ritmici e progressivi, arricchiti da pause euforiche, conquistano immediatamente il dancefloor.

JOPLYN

JOPLYN è una giovane e promettente cantautrice, vocalist, produttrice e DJ originaria di Berlino. Ha iniziato a comporre poesie e canzoni e a suonare il piano sin da giovane. Tematiche come l’uguaglianza di genere, l’empowerment, l’identità e la transitorietà sono al centro del suo lavoro, ispirate dalla sua città natale, Berlino. Il suo ultimo singolo, “Fact & Fiction/Can’t Get Enough,” pubblicato dalla prestigiosa etichetta Watergate Records di Berlino, è stato definito “essential tune of the week” da Pete Tong su BBC Radio1 e ha ricevuto un ampio supporto a livello internazionale da parte di DJ e playlist editoriali. Inoltre, è stata scelta personalmente da Pete Tong per figurare tra le “Future Stars del 2022” su Radio 1, e ha già realizzato un mix esclusivo di 30 minuti.

INNELLEA

Innellea ha fatto una straordinaria irruzione sulla scena musicale pochi anni fa, venendo riconosciuto come uno dei migliori nuovi talenti nel 2017 dalla rivista Groove Magazine. Sotto l’influenza dei nuovi trend della musica elettronica, ha saputo coniugare in modo estremamente creativo la Techno dura e pura a influenze più melodiche, dando vita a un suo stile unico e astratto. Le sue produzioni per l’etichetta Afterlife, come “Viglians” o “The World Returns”, hanno catturato l’attenzione di artisti e fan provenienti da tutto il mondo: la sua ultima fatica in ambito di produzione è “Five Phases” uscita nel 2023 su due EP per la già citata label Afterlife dei Tale of Us.

JAMIIE

JAMIIE è una DJ e produttrice di origine tedesca e nigeriana, con base a Berlino. Si definisce una selector che ama condividere le sue passioni con il pubblico, utilizzando la musica come un linguaggio interculturale. Il suo gusto e la scelta delle sonorità sono fortemente influenzati dalle sue radici africane e i suoi DJ-set, raffinati e curati con attenzione, sono caratterizzati da una vasta gamma di sonorità elettroniche. Quando è dietro ai piatti, il suo sorriso contagioso, la sua allegria e la sua presenza coinvolgente trasmettono energia al pubblico, accendendo le dancefloor in tutto il mondo. Non solo DJ set: JAMIIE si cimenta anche nella produzione, e la sua “Echoes” è inclusa nella compilation del ventennale del club Watergate di Berlino.