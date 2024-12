A Selvino, in provincia di Bergamo, una donna è stata travolta da un bob guidato da un bambino. A seguito della caduta, la donna avrebbe battuto la testa per terra perdendo i sensi. Del bambino, per ora, non si ha nessuna traccia e nessuno dei presenti è stato in grado di fornire ai carabinieri informazioni sufficienti per identificarlo.

Bergamo, un bambino travolge una donna con il bob e scappa

Riguardo al bambino, nessuno di coloro che era presente è riuscito inoltre a fornire nemmeno una descrizione approssimativa del “pirata”, affinché potesse essere rintracciato. La donna, una 41enne di San Donato Milanese, è stata prontamente soccorsa dal personale del 118 ed è stata poi trasferita in codice giallo con l’elisoccorso all’ospedale San Raffaele di Milano.

Per ora resta sconosciuta l’identità del bambino

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, come richiesto dal 118. L’incidente si sarebbe verificato in corso Monte Rosa, un’area non organizzata e adibita spontaneamente a pista per slittini e bob. A seguito dell’incidente, dove la donna è caduta per terra, battendo la testa e perdendo i sensi, i carabinieri ora stanno cercando di risalire al bambino e alla sua famiglia, anche se attualmente la sua identità è ancora sconosciuta.