Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata avvertita nella mattina del 4 ottobre, con epicentro Comun Nuovo (Bergamo). L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato la scossa tellurica alle 9:07, a una profondità di 8 chilometri. Diverse le persone che l’hanno avvertita, in linea maggiore nella Bassa Bergamasca.

Su Facebook numerosi utenti si stanno scambiando pareri e informazioni chiedendo ad altri se hanno avvertito la scossa. Una donna ha risposto che a Palosco è stata effettivamente sentita. Un’altra ha affermato: “Anche a Treviglio, è stata breve, ma ha tremato la casa”.

Terremoto magnitudo 3.0: scossa leggera a Bergamo

Sempre su Facebook, una donna ha scritto che il terremoto “a Bergamo è stato leggero, ma si è sentito”. Numerosi utenti residenti in città hanno inoltre condiviso su Twitter le loro esperienze riguardo alla scossa sismica avvertita in maniera indistinta. Tuttavia, in altre zone della stessa provincia, non è stato sentito nulla.

Terremoto magnitudo 3.0: scuole evacuate a Caravaggio

Come informa il Corriere della sera, nel comune di Caravaggio, situato nella zona della Bassa bergamasca, è stata attivata l’evacuazione delle scuole a seguito della scossa sismica avvertita. Fortunatamente, al momento non sono stati segnalati danni significativi. Sembra inoltre non esserci stato alcun ferito.