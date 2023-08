Tragedia a Cene, nella provincia di Bergamo, dove un bagnante di 37 anni è morto nella giornata di Ferragosto, annegato nel fiume Serio. L’uomo, in compagnia di altre persone, si stava godendo una giornata di relax a riva del corso d’acqua, ma quando ha deciso di tuffarsi non è più riuscito a riemergere.

Bergamo, si tuffa nel Serio e non riemerge: morto bagnante 37enne

Il dramma è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 15 agosto, quando un bagnante di 37 anni ha deciso di tuffarsi nel fiume Serio, circa all’altezza del ponte, a Cene. L’uomo si è buttato in acqua e da quel momento di lui si sono perse le tracce: chi era insieme al 37enne si è subito allarmato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia e i medici del 118, oltre ai sommozzatori volontari di Treviglio che, dopo qualche minuto, sono riusciti a recuperare il corpo del 37enne originario di Premolo.

I tentativi di rianimazione e il decesso del 37enne

A quel punto, i medici del 118 hanno provato in tutti i modi a rianimare il 37enne, ma per lui non c’era più nulla da fare. Quando i sommozzatori hanno estratto il corpo dall’acqua, l’uomo era già morto. Ora devono essere appurate le cause del decesso: indagano le autorità.