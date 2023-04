Berlusconi, come sta. Tagada: "Dovrebbe essere sottoposto a una Tac"

Berlusconi, come sta il leader di Forza Italia? Le indiscrezioni in attesa del bollettino ufficiale di domani

Come sta Berlusconi ricoverato dallo scorso mercoledì al San Raffaele di Milano? In attesa del nuovo bollettino medico di domani trapela ottimismo

Il nuovo bollettino ufficiale

Dopo il bollettino diramato dal San Raffaele il 10 aprile, nel quale si parlava di un progressivo e costante miglioramento delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, non sono arrivate altre notizie ufficiali.

Un altro bollettino medico dovrebbe essere diffuso nella giornata di domani.

Trapela ottimismo

Intanto, in base alle dichiarazioni degli amici e dei parenti che sono andati a trovare il leader di Forza Italia, continua a trapelare un cauto ottimismo.

Dopo aver fatto visita al padre nel pomeriggio, con un cenno del capo, Luigi Berlusconi ha risposto alle richieste dei giornalisti che gli chiedevano notizie sui miglioramenti delle condizioni di salute del padre.

Ancora più ottimista Antonio Tajani che spera addirittura di rivederlo presto “in campo”: “‘Il decorso procede bene, i medici sono soddisfatti di come reagisce alle cure, è un fatto positivo che le cose vadano migliorando. Il 5 e 6 maggio ci sarà un grande evento di Forza Italia a Milano e ci auguriamo di averlo sul palco” ha affermato il Vicepremier lasciando la terrazza del Pincio dopo la cerimonia per i 171 anni della polizia di stato. ‘

L’indiscrezione di Tagada

Intanto, Elena Testi, inviata della trasmissione ‘Tagada‘ .nel corso di un collegamento dall’ospedale San Raffaele di Milano ha affermato che Berlusconi dovrebbe essere presto sottoposto a una Tac:

“Berlusconi rimane in terapia intensiva, dovrebbe essere sottoposto a nuovi esami, in particolare a una Tac, per vedere come sta rispondendo alle cure e quale sia la situazione dei polmoni” – ha affermato in collegamento la giornalista – ” Perché ad aggravare la situazione di Berlusconi, già colpito da una leucemia cronica, è stata la polmonite che ha colpito l’apparato respiratorio”.