Berlusconi in terapia intensiva per ristabilire corretta ossigenazione: “Si...

Berlusconi in terapia intensiva per ristabilire corretta ossigenazione: “Si...

Berlusconi in terapia intensiva per ristabilire corretta ossigenazione: “Si...

La situazione è delicata ma stabile: lo hanno riferito fonti vicine a Berlusconi, in terapia intensiva per ristabilire corretta ossigenazione.

Fonti vicine al leader di Forza Italia citate dall’ANSA, hanno riferito all’agenzia di stampa che il quadro clinico di Silvio Berlusconi è complesso ma stabile. L’ex premier, ricoverato per una polmonite al San Raffaele di Milano, si trova in terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazione ma non è stato intubato.