Berlusconi, ritorno Marcuzzi a Mediaset: "Ultimo desiderio dell'azienda"

Alessia Marcuzzi potrebbe lasciare la Rai per tornare a Mediaset? Questa è la domanda più gettonata delle ultime ore, ma sembra che Pier Silvio Berlusconi non abbia alcuna intenzione di riaccogliere La Pinella in famiglia.

Berlusconi pensa ad un ritorno di Marcuzzi a Mediaset?

Stando a quanto sostiene Fanpage, Pier Silvio Berlusconi non sta assolutamente programmando un ritorno di Alessia Marcuzzi a Mediaset. La conduttrice, che ha lasciato il Biscione nel 2021 dopo oltre 20 anni di permanenza, è approdata in Rai e, a quanto pare, sta bene dov’è.

Alessia Marcuzzi: nessun ritorno a Mediaset

Secondo le fonte di Fanpage, Mediaset non starebbe pensando ad alcun ritorno della Marcuzzi per due motivi precisi. Innanzitutto, il Biscione vanta già diverse presenze femminili – da Barbara D’Urso a Ilary Blasi, passando per Maria De Filippi e Belen Rodriguez – e poi il debutto di Alessia con Boomerissima non sarebbe piaciuto a Berlusconi.

Alessia Marcuzzi non è nei piani di Berlusconi

Per Berlusconi, la Marcuzzi è “l’ultimo desiderio dell’azienda“, anche se i rapporti restano ottimi. Mediaset non ha apprezzato il ruolo che ha assunto a Boomerissima, ma è ben felice di vederla a proprio agio nel suo programma e nello spazio che le ha offerto Fiorello con VivaRai2.