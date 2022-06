A Londra va in scena il Matteo Berrettini show con proposta di matrimonio a sorpresa da parte di una fan che dagli spalti gli urla: "Mi vuoi sposare?"

Un vero e proprio Matteo Berrettini show con proposta di matrimonio a sorpresa: dopo la Germania l’asso italiano batte l’olandese Botic van de Zandschulp per il Queen’s e trova anche una fan che “cerca marito”. Insomma, per il tennista italiano è stagione di forma e di successi.

La settimana scorsa a Stoccarda aveva vinto e Wimbledon era vicino, ora a Londra ha vinto di nuovo e Wimbledon è vicinissimo.

La proposta di matrimonio a Berrettini

Il numero 10 mondiale non ha accusato colpo dopo l’operazione alla mano destra di fine marzo, Gioco in crescita e meteo del Regno Unito a cui Berrettini fa marameo. Il tutto con momenti brillanti che danno la cifra della carica del campione.

Momenti come quando dagli spalti si è sentita una voce femminile che urlava: “Matteo, mi vuoi sposare?”. Il 26enne atleta romano si è preso una breve pausa scenica e poi ha risposto: “Lasciami pensarci”.

Single, bello e bravo: il mix vincente

Insomma, un mix di ironia, bella presenza e successo che fanno di Bettettini non solo un asso dello sport, ma uno che “buca lo schermo” come si diceva una volta. E che adesso lo buca ancora di più, a contare che in questo momento il campione azzurro è single, dopo la fine della sua storia con la collega Ajla Tomljanovic all’inizio di quest’anno.

I due si erano lasciati ormai già qualche mese fa e Berrettini è il numero 10 del mondo con la racchetta, ma nei cuori femminili sembra avere un rating ancora più alto, un rating “matrimoniale”.