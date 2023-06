Tragedia sfiorata ad Ancona. Questa mattina una betoniera da edilizia, con a bordo un operaio è finita contro una abitazione, sfiorando una scuola nella folle corsa, prima del fragoroso schianto.

Betoniera finisce contro una casa ad Ancona

Un operaio rumeno di 55 anni stava conducendo una betoniera edile. Una volta salito a bordo, il lavoratore ha perso, si ipotizza per la rottura dei freni, il controllo del mezzo che si trovava fermo in discesa, davanti a un cantiere edile allestito per la costruzione di una villetta.

Il camioncino ha proseguito la folle corsa per 300 metri. Durante questi interminabili secondi, l’operaio alla guida è riuscito a schivare una scuola elementare, piena di bambini che giocavano in giardino, si apprende da Il Resto del Carlino. Poi ha buttato giù una recinzione, ha quasi abbattuto un balcone, infine si è schiantato contro una abitazione in via Passo Varano.

L’ipotesi: sono saltati i freni

In questa strada densa di abitazioni e persone, la betoniera ha terminato la corsa lasciando l’operaio intrappolato tra le lamiere dell’abitacolo. Qui sono intervenuti i pompieri e i soccorritori del 118, che gli hanno dato qualche giorno di prognosi. Solo dolore alle gambe e tanta paura nel quartiere. Infine la ricostruzione dell’incidente che confermerebbe un malfunzionamento al sistema frenante.