Bettarini contro Alfonso Signorini al GF Vip: "L'inchino e i 90 gradi"

Stefano Bettarini è tornato a scagliarsi contro Alfonso Signorini e il suo modo di condurre il GF Vip. L’ex marito di Simona Ventura ha ancora il dente avvelenato per il trattamento che, anni fa, ha ricevuto nel reality più spiato d’Italia.

Bettarini contro Alfonso Signorini al GF Vip

Tramite il suo profilo Instagram, Stefano Bettarini è tornato a scagliarsi contro Alfonso Signorini e il suo modo di condurre il GF Vip. L’ex calciatore non ha fatto il nome del presentatore, ma la Stories è arrivata proprio nel corso dell’ultima diretta del reality e non lascia spazio a dubbi.

La frecciatina di Bettarini a Signorini

Bettarini ha condiviso l’immagine di un uomo che si piega in avanti, su cui campeggia la scritta “CHI“. A didascalia, ha scritto:

“C’è differenza tra un inchino e un piegarsi a 90*. La legge del taglione“.

Molto probabilmente, Stefano si riferisce al rimprovero che Signorini si è visto costretto a fare ai Vipponi a causa delle minacce di Pier Silvio Berlusconi.

Bettarini ha il dente avvelenato per la sua squalifica

Bettarini non ha mai nascosto di essere ancora infuriato per il trattamento che lui ha ricevuto nel corso della sua partecipazione al GF Vip. Stefano venne squalificato per una bestemmia e, da quel momento, è stato fatto fuori dal mondo dello spettacolo.