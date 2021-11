Da cosa è composta la bevanda che aiuta a perdere peso nel giro di pochi giorni e come prepararla autonomamente.

Sono diversi i rimedi naturali che, accompagnati ad uno stile di vita sano fatto di sport e adeguata alimentazione, aiutano a perdere peso: tra questi una bevanda che potrebbe fa notare i primi risultati in termini di dimagrimento già nel giro di pochi giorni dall’assunzione.

Bevanda per perdere peso

Si tratta di una bevanda che purifica il corpo, accelera il metabolismo e per la quale non vi sono controindicazioni, motivo per cui vale la pena provarla per vedere con i propri occhi gli eventuali benefici. Per prepararla occorre un cucchiaino di cumino, uno semi di finocchi, uno di semi di coriandolo, uno di miele, uno di succo di limone e uno di zenzero fresco grattugiato.

Bevanda per perdere peso: come prepararla

Prima di tutto è necessario far bollire in un pentolino mezza tazza di acqua. A quel punto bisogna aggiungere il cumino, i semi di finocchio, il coriandolo, lo zenzero e lasciar bollire per cinque minuti. Il passaggio successivo prevede di mescolare bene il tutto per poi lasciar raffreeddare il composto per farlo diventare tiepido.

A quel punto si aggiungerà il miele e, a seguire, il succo di limone.

Ora che la bevanda è pronta, il consiglio è quello di berne una tazza dopo colazione e una dopo cena tutti i giorni.