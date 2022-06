Beyoncé sorprende i suoi fan: l’indizio social lascia pochi dubbi

La famosissima cantante statunitense Beyoncé ha eliminato tutte le sue foto dal profilo di Instagram: è un indizio di un nuovo album?

Molto presto, probabilmente già nei prossimi giorni, Beyoncé potrebbe annunciare l’uscita del suo nuovo album da solista. La cantante americana ha lasciato un indizio social quasi inequivocabile.

Il ritorno di Beyoncé: le foto su Instagram

Eliminare i post su Instagram, o meglio nasconderli in maniera provvisoria dal proprio profilo, è una delle prime mosse che sono soliti fare i cantanti per anticipare l’uscita di un nuovo album.

In Italia è ormai consuetudine da qualche anno, ma anche gli artisti oltreoceano spesso si comportano nello stesso modo. Ebbene, il profilo di Beyoncé si è appena svuotato: molto probabilmente il suo prossimo progetto è in arrivo.

La carriera di Beyoncé: il nuovo album

I fan della cantante aspettavano questo momento ormai da moltissimi anni: è infatti dal 2018 che Beyoncé non fa uscire un disco, dai tempi di “Everything is love” in collaborazione col marito e rapper Jay-Z.

Per risalire all’ultimo lavoro da solista di Beyoncé si deve tornare addiritura al lontano 2013 con il suo grande successo”Lemonade“. L’hype tra i fan musicali è già alle stalle, non resat che aspettare la prossima mossa della popstar.