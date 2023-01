Bianca Atzei, la divertente dedica a suo figlio: "Non essere dispettoso come il tuo papà"

Bianca Atzei, la divertente dedica a suo figlio: "Non essere dispettoso come ...

Tra pochi gioni Bianca Atzei potrà tenere tra le braccia il suo bambino, Noa Alexander, e sui social ha scritto una tenera dedica proprio per lui.

Bianca Atzei: la dedica al figlio

Bianca Atzei ha raccontato attraverso i social i mesi che hanno caratterizzato la sua gravidanza, dalle normali paure presenti in questo delicato momento della sua vita alla gioia e all’entusiasmo nel poter avere finalmente un bambino. La cantante in queste ore ha scritto un messaggio via social dedicato proprio al piccolo Noa Alexander, che dovrebbe nascere nei prossimi giorni.

“Manca poco ormai. Oggi nella visita di controllo eri davvero bellissimo Noa, hai le guanciotte grosse.

Sei la mia pagnottella. Nella seconda foto le mani delle tue nonne non vedono l’ora di scaldarti e riempirti di baci. Ma tu a quanto pare e dalla visita di oggi, stai benissimo dove stai. Al calduccio dentro di me… e non hai minimamente voglia di uscire… Ti aspetto… non fare il dispettoso come tuo padre però”, ha scritto.

La cantante nei mesi scori ha scritto numerosi messaggi d’incoraggiamento rivolti alle future mamme e a chi, come lei, ha vissuto un percorso difficile e travagliato prima di riuscire ad avere un figlio.

La stessa Bianca Atzei ha infatti confessato che sarebbe riuscita finalmente a restare di nuovo incinta e a portare avanti la gravidanza dopo aver subito degli aborti spontanei. Oggi lei e Stefano Corti sono più felici che mai per l’arrivo del loro primo bebè.