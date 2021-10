Bianca Atzei ha perso il figlio che aspettava con Stefano Corti: il dramma

Bianca Atzei ha annunciato di aver perso il figlio che aspettava insieme al suo compagno, l'inviato delle Iene Stefano Corti.

Attraverso un post sui social Bianca Atzei ha annunciato di aver perso il figlio che lei e Stefano Corti stavano aspettando insieme.

Bianca Atzei: il dramma

Attraverso un lungo messaggio via social Bianca Atzei ha confessato ai fan il suo dramma: la cantante ha perso il figlio che lei e il suo compagno, Stefano Corti, avevano da poco scoperto di aspettare.

“Quando ho visto quel test positivo è stata l’emozione più bella della mia vita. Eravamo al settimo cielo! Purtroppo, quella felicità è sparita nel momento in cui abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuti intervenire chirurgicamente. Tantissime donne hanno affrontato e affrontano questo dolore e ora che so cosa si prova e cosa vuol dire passare, in un battito di ciglia, dalla felicità più grande alla sofferenza più forte”, ha scritto nel suo post via social in cui ha annunciato di aver subito l’aborto e ha ringraziato i medici, i familiari e il suo compagno per esserle stati accanto durante questo momento particolarmente difficile.

Bianca Atzei e Stefano Corti: la relazione

Dal 2019 Bianca Atzei sembra aver trovato la serenità accanto all’inviato delle Iene Stefano Corti. La relazione tra i due è iniziata poco tempo dopo che la cantante ha archiviato la dolorosa separazione da Max Biaggi. Da un anno la coppia ha espresso il desiderio di avere un figlio e la stessa Bianca Atzei ha confessato di aver sofferto e di essersi sottoposta a numerose cure per cercare di avere questo figlio che stentava ad arrivare naturalmente: “Più o meno dopo un anno, ti consigliano di fare degli esami approfonditi […] E non importa per quanti giorni devi farti le punture di ormoni in pancia e tutto il resto, anche se sei sempre meno in forze e il percorso diventa sempre più difficile psicologicamente, vai avanti positiva e felice perché ti aggrappi a quel 35% di possibilità di rimanere incinta.

E, dopo più di un anno, succede”.

Bianca Atzei e Max Biaggi: la rottura

In passato Bianca Atzei ha più volte parlato del dolore provato quando era stata lasciata da Max Biaggi, con cui aveva vissuto una lunga e importante relazione. “Rifarei tutto, esattamente uguale perché so cosa c’è stato di vero nel grande amore vissuto. So qual che ho dato, ma anche ciò che ho ricevuto. Ma so anche che l’amore grande, importante, si vive una volta sola.

In futuro non potrò più cantare per un uomo una canzone d’amore totale come quella”, aveva dichiarato la cantante in seguito alla sua rottura da Max Biaggi.