Il Daily Mail ha reso note quelle che sembrano essere le prime immagini ufficiali dei nani del live action Disney “Biancaneve e i sette nani”. Disney al momento non ha rilasciato nulla, né tantomeno hanno pubblicato le foto altri autorevoli siti di cinema come Variety o The Hollywood Reporter. Le foto condivise sui social hanno però già scatenato polemiche per alcune differenze rispetto al film animato del 1937. In primis, Biancaneve è interpretata dalla giovane attrice Rachel Zegler di origini colombiane: ebbene, alcuni utenti hanno lamentato questa scelta, in quanto avrebbero preferito una protagonista col volto di un’attrice caucasica.

I possibili cambiamenti più eclatanti

Sembra invece che i cosiddetti “nani” saranno uomini di etnie differenti al fine di non urtare le minoranze. Come riporta anche Fanpage, potrebbe inoltre essere assente il principe azzurro: è possibile che nel film assisteremo a una principessa più moderna e intraprendente, che non ha bisogno necessariamente di un uomo per avere il suo lieto fine. A scatenarsi contro questa nuova versione “politicamente corretta” è stato, tra gli altri, il portavoce di Provita Jacopo Coghe, che su Twitter ha tuonato:

Ecco le prime immagini del nuovo remake Disney di Biancaneve. Biancaneve non ha più la carnagione appunto bianca come la neve ma è ispanica, c’è un solo nano e gli altri sono degli allegri compagni politicamente corretti. La Disney afferma di voler “evitare di rafforzare gli stereotipi”, ma qui siamo veramente oltre il ridicolo.

Ecco le prime immagini del nuovo remake Disney di Biancaneve. Biancaneve non ha più la carnagione appunto bianca come la neve ma è ispanica, c’è un solo nano e gli altri sono degli allegri compagni politicamente corretti.

Ecco le prime immagini del nuovo remake Disney di Biancaneve. Biancaneve non ha più la carnagione appunto bianca come la neve ma è ispanica, c’è un solo nano e gli altri sono degli allegri compagni politicamente corretti. La Disney afferma di voler “evitare di rafforzare gli… pic.twitter.com/Fv3Swhxc4B

— Jacopo Coghe (@jacopocoghe) July 14, 2023

Biancaneve e i sette nani: polemiche su Rachel Zegler

La decisione della Disney di affidare il ruolo di Biancaneve a Rachel Zegler ha ricevuto delle critiche. La storia originale dei fratelli Grimm riguarda una principessa tedesca e tradizionalmente si presume che sia bionda. Tuttavia, nel classico d’animazione Disney del 1937, Biancaneve aveva i capelli neri, e la scelta di Rachel Zegler sembra seguire quella versione. Il film è previsto per essere rilasciato nel marzo del 2024.