Joe Biden, l’attuale presidente degli Stati Uniti d’America, ha tenuto un comizio dove ha fatto delle affermazioni anche su Putin. Scopriamo che cosa ha detto.

Biden su Putin ad un comizio

Alcune dichiarazioni di Joe Biden, fatte al comizio elettorale presso Raleigh, nel North Carolina, non sono certo passate inosservate. Tra le affermazioni fatte dal presidente degli USA, infatti, non sono mancate parole sull’Ucraina e soprattutto su Putin.

Le parole di Biden sull’Ucraina

Durante il suo discorso tenuto al comizio elettorale, Joe Biden ha spiegato che se aumentassero le tasse per tutti i miliardari, sicuramente si potrebbero fare tante cose diverse. Una su tutte? Quella di poter aiutare l’Ucraina che è attaccata da Putin che, lui stesso, ha definito come un macellaio.

Usa difenderanno Nato

E dopo le parole di Biden, tra l’altro è arrivata anche la dichiarazione da parte del Pentagono, dalla vice portavoce, Sabrina Singh, in cui è stato spiegato che, dopo le affermazioni della Polonia, gli Stati Uniti d’America sarebbero pronti a difendere quelli che sono i territori facenti parte della Nato. Questo solo nell’eventualità in cui un territorio Nato dovesse essere attaccato. Ovviamente un’eventualità che si spera non debba mai arrivare.