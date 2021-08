Biglietti gratis per partita Roma allo stadio Olimpico: l’iniziativa per i giovani che si vaccinano

Un modo per incentivare il vaccino tra i giovani: l'iniziativa è indirizzata ai ragazzi tra i 12 e i 20 anni che si vaccineranno il 12 agosto alla Vela.

È una delle nuove iniziative per sensibilizzare i giovani sull’importanza del vaccino anti-Covid: così i ragazzi tra i 12 e i 20 anni che il 12 agosto si vaccinano alla Vela riceveranno i biglietti per entrare gratis allo stadio Olimpico e assistere alla partita della Roma.

Biglietti gratis per lo stadio Olimpico, l’iniziativa indirizzata ai giovani che si vaccinano

Il generale Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, si dice soddisfatto per il “grande risultato”, raggiunto anche grazie ai giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni, che negli ultimi giorni hanno richiesto oltre il 20% delle dosi: finora il 65% degli over 12 ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti-Covid.

Alle sue parole fanno eco quelle del ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale ha dichiarato: “In Italia superiamo il 70% di persone vaccinabili che hanno avuto almeno la prima dose. È un risultato molto incoraggiante. Dobbiamo continuare su questa strada, perché i vaccini sono lo strumento migliore per aprire una stagione diversa“. Lo stesso Figliuolo ha ribadito l’obiettivo di vaccinare il 60% degli studenti prima che la campanella torni a suonare.

L’intento è realizzare un piano attivo nei giorni successi al Ferragosto al fine di garantire “ai giovani corsie preferenziali”, quindi vaccinarli “senza prenotazioni”. Il Commissario straordinario assicura: “Lo faremo in tutta Italia. Il presidente mi ha rassicurato e con il direttore generale della sanità hanno elaborato un ottimo piano”. Alle Regioni è già arrivata la lettera ufficiale, che conferma il programma: dal 16 agosto tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi senza effettuare la prenotazione.

Al momento per la fascia d’età in questione sono consentiti solo Pfizer e Moderna.

Figliuolo fa il possibile per aumentare la vaccinazione tra i ragazzi, ma non mancano le iniziative per convincere i più giovani a ricevere il vaccino anti-Covid. Ne è un esempio quanto organizzato dal Policlinico di Tor Vergata, dall’AS Roma e della Croce Rossa Italiana. In occasione del match Roma – Raja Casablanca, fissato per sabato 14 agosto, i giovani che si vaccinano riceveranno un biglietto per entrare gratis allo stadio Olimpico. In caso di spettatori minorenni, sarà fornito anche un ticket per l’accompagnatore. “Torniamo allo Stadio, vacciniamoci!”, è lo slogan dell’evento sostenuto anche dai giocatori Pepe Reina e Bryan Cristante.

Biglietti gratis per lo stadio Olimpico, come averli

Per usufruire dell’iniziativa è necessario recarsi all’hub vaccinale della Vela giovedì 12 agosto.

I tifosi devono avere un’età compresa tra i 12 e i 20 anni.

Biglietti gratis per lo stadio Olimpico e le altre iniziative per i giovani che si vaccinano

Oltre all’iniziativa attivata nella Capitale, molto apprezzato l’Aperivax, l’aperitivo con vaccino lanciato dalla struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid a Palermo.

Renato Costa aveva commentato positivamente l’iniziativa del capoluogo siciliano: “Iniziative come queste ci permettono di raggiungere migliaia di persone, oltre alle più di tremila al giorno che vacciniamo all’hub provinciale della Fiera del Mediterraneo”.