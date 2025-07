Nei giorni scorsi, l’ex calciatore Billy Costacurta ha deciso di rompere il silenzio e, in una recente intervista rilasciata a Il Giornale, ha ammesso apertamente che suo figlio Achille ha attraversato diversi problemi. Un passaggio doloroso ma superato, almeno a giudicare dalle parole di un padre che oggi guarda al futuro con speranza.

Da qui parte il racconto, intenso e sincero, di una famiglia messa a dura prova e di un percorso di crescita che sembra aver trovato finalmente un equilibrio.

Tra difficoltà e cambiamenti: Billy Costacurta e il percorso di crescita del figlio Achille

L’estate scorsa è stata una stagione di tempeste per la famiglia. Sui post Instagram di Martina Colombari, suo figlio Achille ha lasciato commenti strani, fuori posto. Non solo parole, ma anche storie inquietanti con immagini di sostanze sospette e grosse somme di denaro. Tutto questo a pochi mesi da una notte molto movimentata, quando Achille era stato coinvolto nell’aggressione a un agente di polizia. La vita di quel ragazzo sembrava prendere una piega pericolosa. Poi, però, qualcosa è cambiato. Lo scorso autunno Achille ha iniziato a fare dirette sui social, mostrarsi più calmo. Ha raccontato di aver passato un periodo difficile, persino di essere stato chiuso in un centro penale. È passato quasi un anno da quei momenti duri, e ora a parlare è il padre, Billy Costacurta.

il racconto di Billy Costacurta sul cammino del figlio Achille verso una nuova serenità

Billy Costacurta ha sempre evitato di parlare in pubblico delle difficoltà del figlio Achille, ma stavolta ha rotto il silenzio in un’intervista a Il Giornale. «Ha avuto problemi, ma oggi li ha superati», dice con una sincerità che sorprende. «Ora è il ragazzo più bello del mondo». E ammette: «Se mi avessi chiesto due anni fa, la risposta sarebbe stata un’altra». Quei momenti bui, racconta Billy, li hanno vissuti insieme: lui, Achille e Martina Colombari. Proprio la moglie ha fatto la differenza. «Marti è una donna straordinaria. Ha una forza incredibile, una capacità di protezione che non credevo possibile. Senza di lei non so come avremmo fatto».

Il racconto di Billy è sincero, quasi confidenziale. Ricorda con dolcezza i primi momenti felici: il primo bacio con Martina, la nascita di Achille. Ma non nasconde le difficoltà: «Ho avuto momenti terribili, ma lei è stata un gigante. Mi guardavo intorno e pensavo: ma questa donna cosa ha dentro?». E oggi, guardando Achille, vede un ragazzo che ha ritrovato la serenità. Lo dimostrano anche i contenuti che Achille pubblica sui social. Forse, la tempesta è passata. Forse è solo l’inizio di un nuovo cammino.