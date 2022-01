Bimba di 11 anni posta “Mamma è disoccupata, papà è morto”: boom di offerte di lavoro

Sta facendo il giro del web la storia di Sofia, una bimba di 11 anni che, dopo la morte del padre, ha chiesto aiuto per la mamma disoccupata.

Sconvolta dalla morte del padre e volenterosa di aiutare la madre a trovare lavoro, una bimba di 11 anni ha postato un annuncio su Facebook a cui hanno risposto decine di persone e che cambierà radicalmente la vita sua e della sua famiglia.

Bimba di 11 anni posta: “Mia mamma disoccupata cerca un lavoro”

La piccola, risultata positiva al Covid poco prima di ricevere la sua seconda dose di vaccino, ha scritto un post sulla pagina del suo quartiere, l’Appio-Latino/Tuscolano, spiegando la sua situazione. Residente in una casa del Comune con la madre, quest’ultima è rimasta disoccupata e dopo la scomparsa del padre a causa di un tumore al sangue la realtà è ulteriormente peggiorata.

Questo il contenuto delle sue parole: “Sono una ragazzina di 11 anni che cerca lavoro per la propria madre, ho perso mio papà da poco e là sono iniziati i problemi. Vorremmo ricominciare a vivere normalmente però ci serve un aiutino“. Frasi che hanno colpito i tanti iscritti (oltre 50mila) al gruppo del quartiere che si sono subito mobilitati per aiutarla.

Bimba di 11 anni posta: “Mia mamma disoccupata cerca un lavoro”: boom di offerte

A fianco di chi ha chiesto informazioni sulle esperienze lavorative della mamma, che prima della pandemia lavorava in un albergo e in un B&B ma a causa della mancanza di turisti ha perso entrambi gli impieghi, c’è stato anche chi gli ha effettivamente scritto per proporle delle offerte. “Appena uscirò dall’isolamento preventivo, sono vaccinata e con terza dose, potrò finalmente avere dei colloqui di lavoro. Che Dio ci aiuti“, ha reso noto la donna.