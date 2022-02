Bimba di 2 anni morta di Covid: oggi i funerali a Mesoraca

I funerali di Ginevra Sorressa, la bimba morta di covid a soli 2 anni. Restano dubbi sul percorso medico riservato alla bambina in Calabria.

Si sono svolti in forma privata a Mesoraca (Crotone) i funerali di Ginevra Sorressa, la bimba di soli 2 anni morta di covid. Nel piazzale della chiesa in centinaia si sono comunque radunati per dire addio alla bambina, in una località in lutto cittadino per la drammatica perdita.

Sulle porte, ai balconi e alle finestre di Mesoraca i cittadini hanno esposto un palloncino rosa per ricordare la piccola.

Al funerale non hanno potuto prendere parte la mamma di Ginevra, Rossella, e il papà, Giuseppe, perchè costretti all’isolamento. “Ci hai lasciato, eri la gioia della nostra casa”, queste le parole della zia della bambina che ha avuto un malore durante il funerale per via del forte dolore.

Scene drammatiche che non dovrebbero esistere al mondo e che purtroppo si arricchiscono anche di molti dubbi e perplessità che hanno interessato il percorso di malattia della bambina. A parlarne è stato il sindaco Annibale Parise: “Se ci sono delle ombre vanno chiarite ma una verità è già venuta fuori, una regione che non garantisce una sanità, che non garantisce la salute ai bambini, è una regione, uno Stato che non assolve i propri compiti.

Siamo tutti colpevoli“.

La piccola Ginevra era stata inizialmente ricoverata all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, ma l’assenza di una terapia intensiva pediatrica aveva imposto un trasferimento su un volo militare a Roma, dove però la bambina era arrivata già in condizioni disperate.

Nel frattempo sarebbe anche emerso che l’ospedale Annunziata di Cosenza avrebbe avuto a disposizione sei posti letto che avrebbero potuto ospitare la bambina, con i dubbi sul trasferimento nella Capitale che aumentano e necessitano di essere chiariti.