Ci sono importanti sviluppi sul dramma di Bordighera, in provincia di Imperia, ovvero la morte di una bambina di 2 anni. La madre l’avrebbe trasportata in auto dopo il decesso, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti nel corso delle indagini.

Bimba morta a Bordighera: la mamma l’avrebbe trasportata in auto dopo il decesso

La piccola, di nome Beatrice, è stata trovata senza vita nella mattinata dell’8 febbraio 2026 nella sua abitazione di Bordighera. Secondo il giudice per le indagini preliminari, la madre di 43 anni avrebbe viaggiato in auto raggiungendo la propria casa dal luogo in cui si trovava con il compagno, con il corpo della bimba già privo di vita da diverse ore.

Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per la donna con l’accusa di omicidio preterintenzionale, poiché gli elementi raccolti dagli investigatori indicano che la morte di Beatrice sia avvenuta prima della chiamata ai soccorsi.

Le tempistiche: morte, trasporto e soccorsi

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la bambina sarebbe deceduta tra mezzanotte e le 2 del mattino tra l’8 e il 9 febbraio. Alle 8:21 del mattino la madre ha chiamato i soccorsi, ma per il gip la piccola era già morta da diverse ore al momento della richiesta di aiuto.

Il tragico trasporto in auto coprirebbe circa 20 chilometri: i familiari avrebbero viaggiato dall’abitazione del compagno della madre fino alla residenza della donna a Bordighera, secondo quanto emerge dall’ordinanza che ha portato all’arresto.

Indagini e altri indagati

La Procura ha iscritto nel registro degli indagati anche il compagno della madre, un uomo di 42 anni, per concorso in omicidio preterintenzionale, e ha sequestrato l’abitazione presso la quale la famiglia avrebbe trascorso il weekend prima della tragedia. Secondo gli investigatori, la bimba potrebbe essere morta proprio in quella casa, prima di essere trasportata nella residenza di Bordighera.

Autopsia e approfondimenti scientifici

La procura ha disposto l’autopsia sul corpo della bambina per chiarire le cause della morte e il momento in cui è avvenuta. Sono inoltre in corso accertamenti da parte del Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri per verificare dinamiche e responsabilità.

Versioni contrastanti e dinamica dei fatti

La madre ha dichiarato di non essersi accorta del decesso fino al mattino, affermando che la bambina sarebbe morta a Bordighera attorno alle ore 8; la Procura e gli inquirenti contestano questa versione, ritenendo invece che il decesso sia avvenuto in una fascia oraria precedente e in un luogo diverso, in base agli orari delle telecamere e alle analisi medico-legali.

Le indagini proseguono per fare piena luce sulla dinamica dei fatti e sulle responsabilità, mentre l’autopsia è considerata un passaggio chiave per comprendere le cause della morte della piccola