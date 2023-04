Bimba muore schiacciata dall'auto guidata dalla madre senza patente: scatta la denuncia del padre

Si chiamava Aurora Napolitano e avrebbe compiuto 7 anni tra un mese. Si tratta della bambina rimasta schiacciata contro un muretto lo scorso 22 aprile a Casalnuovo (Napoli). La donna alla guida dell’Audi che l’ha uccisa era sua madre e non aveva la patente di guida.

La denuncia del papà di Aurora

Il padre della piccola – che al momento della tragedia si trovava ad Avellino, dove lavora come falegname – ha dichiarato di volersi costituire parte civile nel processo che vede imputata la moglie Rosa Palma (33 anni), indagata dalla Procura di Nola per omicidio colposo. Lo stesso ha annunciato tramite i suoi legali Stefano Marzatico e Pasquale Spina di voler denunciare la 33enne e il suo amico 48enne, con lei al momento dell’incidente e proprietario dell’Audi duemila turbodiesel che ha schiacciato la bambina.

Un passo indietro…

Inizialmente si era detto che a investire la piccola Aurora era stata un’auto pirata, fuggita via dopo aver preso la bambina. Sono stati i rilievi dei carabinieri a svelare una verità diversa: al loro arrivo la vettura coinvolta nell’incidente era ancora lì, e a guidarla era stata la madre 33enne. Stando a quanto ricostruito finora dai militari, Rosa Palma avrebbe guidato fino a Casalnuovo da Ponticelli l’auto con a bordo l’amico e sua figlia, sebbene non fosse in possesso della patente di guida. Dopo poco, la richiesta di guidare la vettura da sola. Così, scesi dall’auto, l’uomo e la piccola sarebbero rimasti vittime di un errore durante la manovra da parte della donna (deve aver ingranato con ogni probabilità la retromarcia invece della prima). Così l’Audi sarebbe scattata all’indietro, colpendo i due: il 48enne ha riportato una ferita di lieve entità alla testa, la bambina invece è stata schiacciata contro il muretto ed è morta in pochi istanti.