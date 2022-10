Ad un certo punto perde i sensi e i genitori allertano il 118 territoriale, bimbo di 15 mesi morto in auto durante la corsa verso l'ospedale di Teramo

Tragedia in Abruzzo, dove un bimbo di 15 mesi è morto in auto durante la corsa verso l’ospedale di Teramo e malgrado l’invio di un’ambulanza. Secondo i media il piccolo piangeva e i genitori hanno cercato di raggiungere il nosocomio, purtroppo invano.

Il dramma si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì e si è sostanziato in quella disperata corsa verso l’ospedale di Teramo.

Bimbo di 15 mesi morto in auto

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto il bambino era in auto con i genitori ma ad un certo punto ha preso a piangere. A quel punto sua madre per calmarlo lo avrebbe avvicinato seno, ma il piccolo ha perso i sensi. I genitori hanno contattato il 118 e sono corsi a razzo alla volta dell’ospedale.

La perdita dei sensi e l’allarme al 118

Tutto questo mentre un veicolo di soccorso è partito per intercettarli e garantire un soccorso più veloce. Il medico del 118 è giunto sul posto ed ha dovuto fare la terribile scoperta per cui il piccolo era in condizioni critiche, tanto critiche che la successiva corsa verso l’ospedale è stata vana. Sulla piccola salma è stato disposto un esame tanatologico e si pensa che a causarne di decesso possa essere stata una malformazione congenita, ma solo gli accertamenti medico legali potranno avvalorare l’ipotesi.