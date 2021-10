Marcello Messina dopo l’addio a Ida Platano: “Ho avuto una malformazione congenita”

Marcello Messina ha confessato per la prima volta di aver sofferto di una malformazione congenita fortemente invalidante.

Marcello Messina, ex compagno di Ida Platano e agente immobiliare torinese, ha confessato per la prima volta di aver sofferto di una malattia congenita fortemente invalidante.

Marcello Messina: la malattia

Dopo il suo addio a Ida Platano e al dating show di Maria De Filippi, Marcello Messina ha confessato per la prima volta alcuni retroscena sul suo privato, a partire da una malformazione congenita che, per anni, ha condizionato la sua vita. “Ho avuto una malformazione congenita che, prima di essere scoperta, mi ha causato dei problemi di salute e ha condizionato il mio modo di vivere e mi ha dato priorità diverse”, ha dichiarato Messina che oggi, nonostante tutto, sembra aver riacquistato la serenità.

L’ex volto di Uomini e donne non ha svelato di che malformazione si trattasse ma ha anche detto che a causa di essa a volte si sarebbe sentito un “vegetale” in passato. La malattia inoltre avrebbe fortemente condizionato in negativo buona parte della sua giovinezza.

Marcello Messina: la famiglia

Marcello Messina ha anche confessato di aver vissuto un periodo buio a causa della sua famiglia e in particolare per il rapporto con suo padre, praticamente inesistente.

L’uomo sarebbe venuto a mancare recentemente e così lui avrebbe scoperto di avere anche una sorella.

“Ci sono delle figure che piuttosto che aiutarmi, mi hanno creato altre difficoltà. Ero il figlio non voluto da tutta la famiglia di mia mamma ed è stato così a lungo”, ha confessato a proposito della sua difficile situazione familiare che finalmente, oggi, sarebbe riuscito in buona parte a risolvere.

Marcello Messina e Ida Platano

Tra lui e Ida Platano le cose non sono finite nel migliore dei modi e l’agente immobiliare ha confessato di esserci rimasto male per alcune delle dichiarazioni rilasciate dalla dama sul suo conto.

“Mi ha detto che 99 uomini su 100 non le avrebbero mai chiesto di uscire a fare una passeggiata, avendo l’opportunità di restare in camera con lei: è stata un’affermazione poco carina”, ha ammesso, e ancora: “Nono sono state rispettate le mie volontà”.

Prima della liaison vissuta con lui all’interno del programma, Ida Platano era stata a lungo legata a Riccardo Guarnieri, ma anche in quel caso la liaison tra i due era naufragata in un nulla di fatto.