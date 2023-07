Regno Unito, bimbo di quattro anni annega in uno stagno: trovato che galleggi...

Nel Pembrokeshire un bambino autistico di quattro anni di è morto annegato in uno stagno mentre giocava insieme ai fratelli: il disturbo potrebbe aver ridotto il senso del pericolo

Tragedia nel Regno Unito. Un bambino di quattro anni di nome Ifan è morto annegato in uno stagno del Pembrokeshire mentre era fuori casa a giocare insieme ai fratelli. La madre, che si era addormentata all’interno dell’abitazione, potrebbe essere accusata di omissione di vigilanza e omicidio colposo.

Il terribile ritrovamento

Svegliata di colpo dalle forti urla del bimbo nei suoi ultimi istanti di vita – il piccolo era autistico –, la madre si è precipitata dagli altri figli e, appreso che il fratellino si era allontanato da solo, ha iniziato a cercarlo freneticamente dapprima in casa e poi nei dintorni dell’abitazione. Nel frattempo, uno dei bimbi ha chiesto a un altro fratello: «Non è andato nello stagno, vero?». E invece era andato proprio lì. Dopo poco, la tragica scoperta: Ifan è stato ritrovato che era già morto, mentre galleggiava in acqua a faccia in giù.

L’autismo potrebbe aver ridotto il senso del pericolo

Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari, che hanno tentato invano di rianimare il piccolo (dopo circa un’ora è stato dichiarato morto). «Il disturbo dello spettro autistico avrebbe ridotto la comprensione dei pericoli. Spesso inoltre i bambini con questa condizione sono affascinati dall’acqua […]» afferma un pediatra ai media inglesi.