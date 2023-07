Dramma nel Vicentino. Aperta un’indagine per la morte di Jordan, il bambino di due anni annegato nella piscina dell’abitazione di famiglia a Cavazzale di Monticello Conte Otto nel pomeriggio di sabato 15 luglio.

Indagato il nonno del piccolo

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il nonno del piccolo si sarebbe addormentato lasciandolo fuggire via fino a superare il cancelletto della recinzione della piscina per caderci dentro e trovare la morte. L’uomo è indagato per omissione di vigilanza e omicidio colposo. A trovare il bimbo in acqua sarebbe stata la mamma, arrivata un’ora dopo. Scattato l’allarme, anche i vicini di casa sono accorsi in aiuto in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, ma tutto è stato vano: il piccolo non ha dato alcun segno di ripresa durante i tentativi di rianimazione, fino a costringere familiari e sanitari ad accettare la tragica verità.

In attesa di ulteriori dettagli

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dai carabinieri di Dueville (VI), sotto il coordinamento del pubblico ministero Gianni Pipeschi: acquisiti i filmati delle videocamere di sorveglianza posizionate proprio nell’area della piscina, si spera di poter apprendere nel dettaglio i momenti precedenti alla disgrazia. «Non so come sia potuto succedere» ha affermato alle telecamere di TVA il padre del bimbo: l’uomo ha ricevuto la tragica notizia diverso tempo poiché, separato da tempo dalla madre di Jordan, – lo ha appreso da un amico che aveva letto la notizia sul web.