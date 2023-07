Dramma a Lecce, dove un bambino di appena due anni è morto annegato nella piscina di casa davanti agli occhi di sua mamma. Il piccolo era sfuggito al controllo dei genitori e della nonna che non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Lecce, bimbo di due anni annega in piscina: trovato morto dai genitori

L’incidente è avvenuto nelle ultime ore del pomeriggio di ieri, lunedì 17 Luglio, in una villetta di famiglia situata nelle campagne di Taurisano, in provincia di Lecce. Il bambino stava giovando nel giardino della casa quando, dopo essere sfuggito agli sguardi di nonna e mamma, è caduto nella piscina. L’acqua, alta quasi un metro, ha avvolto completamente il piccolo che non è riuscito a risalire in superficie. La nonna si è accorta della mancanza del bimbo solo qualche minuto dopo, ma dopo essere corsa in giardino si è trovata di fronte al corpo esanime del fanciullo galleggiante nell’acqua.

L’intervento dei soccorsi e il decesso del bambino

Mamma e nonna hanno subito chiamato il 118 e gli operatori sono corsi sul posto per prestare aiuto al piccolo. Nonostante abbiano provato tutte le tecniche di rianimazione, i medici non sono riusciti a salvarlo. Gli inquirenti stanno lavorando per comprendere meglio la dinamica dell’accaduto: si attende l’esito dell’autopsia.